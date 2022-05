Vincent DRUART

Responsable d'équipe Technique au sein d'INTERCODE SERVICES. Je pilote mes équipes sur l'installation, les maintenances préventives et curatives sur site, la Hotline mais aussi sur la gestion de projet d'implantation de terminaux ( Intermec/ Zebra) et de solution d'impression thermique ( Teklynx, NiceLabel, Bartender).

Techniquement, je suis le référent technique sur les solutions d'impression thermique logiciel et matériel, le développement en fingerprint sur les imprimante INTERMEC, la lecture de code barre (parametrage avancé) et le déploiement de terminaux INTERMEC (smartsystem, Scan&Go, master....)



Mes compétences :

Code barre

Teklynx

Zebra

Intermec

NiceLabel / Powerform

Impression thermique Intermec / Honeywell / Godex

MOTOROLA

Honeywell

Godex