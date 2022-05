Vincent DRUART

Mes 10 dernières années ont été dans la gestion d'équipes et d'outils informatique au sein de la fonction achat du groupe Schneider Electric (170 000 employés 24 milliards de CA).

Périmètre cible de mon activité :

- monde (110 pays)

- cible d'utilisateurs entre 2 000 et 10 000 utilisateurs

- budget géré entre quelques centaines de kilo € a 1.5M€ / an



Mes compétences :

Business

Décisionnel

Gestion de projet

Information Technology

Informatique

International

Managment

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Power point

Microsoft Project

Mobile

Project Managment

Reporting

SAP

Sap bo

SAS

Schneider

Technology

Achats

Management

Business Intelligence

Microsoft Excel

SLA

Offshoring

Gestion de projet informatique

Conduite de projet

Gestion de projets internationaux