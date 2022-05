Vincent DUBOC

Curieux et analytique, je recherche les situations qui me permettent d'apprendre au contact de mes collègues et clients mais aussi d'apporter une véritable plus-value.

Aujourd'hui consultant chez Diagma, j'ai pu retrouver ces éléments chez Logica, en tant que consultant, chez Henkel en tant que pilote de flux et chez Philips en tant que responsable des plans de vente et sur des projets supply chain français et internationaux.

Prêt à explorer de nouvelles voies, j'ai par exemple participé à l'organisation de conférences au sein de mon école et j'ai modifié un moteur thermique pour qu'il fonctionne avec un carburant composé de 3/4 d'eau.



Mes compétences :

