Vincent DUBOIS

Diplômée de l'école supérieure d'ingénieur en génie electique (ESIGELEC) de Rouen, option gestion de process, production et Robotique, j'ai successivement assumé les fonctions d'ingénieur automaticien, de chef de projets informatique dans le secteur boursier et de consultant en stratégie et gestion opérationnelle dans le secteur de la métallurgie. j'ai crée en 2006 l'entreprise ACSIModulo, spécialisé dans le développement de solutions informatiques sur mesure en client "leger" (100% Web) et d'edition de logiciels. En 2010, après avoir revendu mon activité, je rejoint le groupe Micropole à Paris puis à Lyon en tant que manager et directeur de projets du pôle ECM/réfèrencement à Lyon



Mes compétences :

Gestion de projet

Référencement

Conseil

Organisation

Gestion de la relation client