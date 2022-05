Vincent FARGEVIEILLE

De formation ingénieur, j’ai de grandes capacités organisationnelles, je suis un très bon gestionnaire et je sais m’adapter à tout type de problème.



J’ai de grandes capacités relationnelles. Je reste toujours à l’écoute et je sais me faire entendre. J’ai d’excellents rapports avec mes clients et avec mes collègues de travail.



Mon expérience est multiple puisque j’ai travaillé dans le milieu opérationnel et le milieu commercial. Ces expériences m’ont permis d’acquérir une très bonne connaissance et une bonne approche du fonctionnement de l’entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Office