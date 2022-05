Vincent DUBRULLE

Mes compétences :



- Piloter les projets Q.S.E. en autonomie (ISO 9 001, OHSAS 18 001, ISO 14 001).

- Auditer des entités internes et externes (qualifié auditeur selon l’ISO 19 011).

- Manager des groupes de travail.

- Gérer les dysfonctionnements, réclamations, non-conformités fournisseurs, clients et interne.

- Rédiger et valider des cahiers des charges.

- Faire vivre un système documentaire.

- Définir des processus, améliorer les procédures, développer l’efficience.

- Mettre en place et suivre des indicateurs, évaluer l’efficacité des actions.

- Concevoir un « document unique » ; un livret d’accueil sécurité du personnel.

- Accueillir et intégrer de nouveaux embauchés.

- Suivre une veille réglementaire.



ISO 14001

OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 19011

MS Project

Management de projet

Sécurité au travail

Microsoft Office

QHSE

Management Qualité