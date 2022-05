Lahcen ELOUAHI

De formation Ingénieur, aujourd'hui je suis consultant en informatique avec quatorze ans d’expériences et salarié chez CG2 Conseil.



Autonome et soucieux de réaliser des travaux qualitatifs, très bon sens de l'initiative,Rigueur, curieux, dynamique et ouvert d'esprit, pédagogues, Bonne gestion du stress.



Reconnu pour mon adaptabilité et mon relationnel, j’apprends rapidement et apprécie le fait de pouvoir élargir mes compétences par l’expérience et l'échange.



Mon expérience professionnelle en tant que Consultant/Chef de Projet dans des sociétés comme Safran, France Télévisions, TF1, France 24 EDF, GDF, Alcatel, France Telecom, Commission Européenne, SANOFI-AVENTIS, Maroc Telecom … dans des secteurs différents, m’ont permis d’acquérir de fortes compétences techniques, relationnelles et de gestion de projet.



Ces différentes expériences professionnelles ainsi m’ont permis de développer une grande capacité d’adaptation aux nouvelles cultures, situations et environnements.



Mes activités principales:

- Évaluer les systèmes existants et décider des projets d’évolution,

- Mettre en œuvre et mener à bonne fin les projets,

- Assurer l���utilisabilité et l’exploitabilité de l’outil,

- Analyser les performances du système (organisation, processus),

- Optimiser et rationaliser.



avec comme objectif : de placer l’entreprise/client dans une dynamique de progrès continu.



Mes compétences :

Infogérance

Pilotage projet

Pilotage programme

Qualité service

ITIL

CMMI

Marche public

Management transition

Projet de transformation

GMAO

Gestion des services informatiques

TMA

Expression de besoins

Production SI

AMOA SI

Suivi des marchés

CRM

Conseil en organisation

Modélisation de processus

Optimisation des process

Externalisation

Business Process Management

Gouvernance d'entreprise

MOA

MOE

Appels d'offres

Planification

Gestion de la production

Gestion de projet