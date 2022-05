Vincent DUMAS

Ingenieur structure - chef de projet - TASSERA:

- construction de 54 logements étudiants en surélévation (études structure, CCTP et Chiffrage clos couvert et lots secondaires, gestion du projet TCE)

- réhabilitation du Lycée Jean Jaurès de Carmaux (démolition - GO - charpente couverture)

- construction d'une aire festive à la Réunion (clos couvert + lots techniques)

- réhabilitation de l'ancienne concession Toyota au Port - La Réunion (études structure, CCTP et Chiffrage clos couvert et lots secondaires, gestion du projet TCE)

- construction d'un entrepôt à usage commercial à La Possession - La Réunion (études structure, CCTP et Chiffrage clos couvert et lots secondaires, gestion du projet TCE)

- construction d'un ITEP - GO OSsature Bois - LHERM (09)

- Démolition désamiantage du quartier des Fenassiers à Colomiers (1M€)



Suivi de chantier - DET:

- Maison de santé pluridisciplinaire de Nogaro (VRD - GO - lots techniques)

(1,1 M€)

- Centre aquatique de Saint Girons (6,4 M€)

- Construction d'un gymnase intercommunal à Noe (1,4 M€)

- Démolition désamiantage d'un bâtiment de laboratoire pour Pierre Fabre (8000 m²) en certification HQE

- LEGGTA d'Ondes







Ingénieur Structures - TASSERA - Bureau d'études maitrise d'oeuvre:

Calculs, dimensionnement, CCTP, chiffrage - béton, bois, métal, génie parasismique

- Complexes aquatiques ( Montauban, Salazie, St Girons)

- Logements collectifs (Colomiers Habitat, Les Chalets, NLM, Nexity)

- Collèges, lycées

- EHPAD

- ERP

- Réhabilitations

- Fondations spéciales: micropieux, colonnes ballastees, reprises en sous - oeuvre



Autres Références Personnelles:

Hopital Pierre Paul Riquet (EXE)

Clinique universitaire du cancer (EXE)

Logements Kaufmann & Broad: le Carré Saint Etienne (PRO DCE + EXE en Cours)

Liebherr Aerospace Toulouse (EXE)

Résidence Olympe de Goujes (PRO DCE)

Mediatheque de Labege (EXE en Cours)

Résidence Le Vincent Scotto (EXE)



Compétences:

- Calcul et conception de structures

béton armé, bois, métal, géotechnique, parasismique, réglementation PMR, réglementation incendie

- Chiffrage et économie de projets

- Pièces écrites techniques et administratives

- Gestion d'appels d'offres

- Démolition - Désamiantage



Mes compétences :

Bâtiment

Ingénierie

AutoCAD

graitec