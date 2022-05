Vincent DUMEUNIER

En ce moment en poste au Conseil général de l'Aude, j'ai développé les compétences suivantes au cours de ma carrière :



Gestion de projet

- Porter la mission, définir un plan d’actions

- Rédiger les cahiers des charges

- Gérer des appels d’offres

- Gérer les budgets (jusqu’à 150 K €/an)

- Organiser le planning

- Mobiliser les compétences

- Animer les équipes, créer un réseau de partenaires

- Mettre en place et suivre le projet

Domaines d’intervention

- Aménagement du territoire – développement local

- Aménagement de l’espace – urbanisme - paysage

- Environnement – développement durable

- Espaces naturels – agriculture

- Animation filières économiques

Collectivités territoriales

- Mission sur les SCOT de la Haute-Garonne : analyse et diagnostic zone péri-urbaine

- Connaissance institutionnelle du département de la Haute-Garonne

- Gestion de dossiers de financement reçus par le Conseil Général

- Rédaction de notes et de synthèses pour la direction et les élus

Communication

- Capacités rédactionnelles et orales

- Rédaction de communiqués, de dossiers de presse

- Création et gestion de sites Internet

- Animation de réunions, de groupes de travail

- Création de plaquettes de présentation, d’informations

Informatique

- Bureautique (Word, Excel, Power Point)

- Système d’Informations Géographiques (Geoconcept, Arcview et MapInfo)

- Administration sites Internet, Dreamweaver, HTML





Je m'occupe également et bénévolement d'une association ATOUTFRUIT (www.atoutfruit.fr) spécialisée dans la sauvegarde des anciennes variétés de fruits de la vallée de l'Hers (piémont des Pyrénées Aude et Ariège, détail sur http://www.atoutfruit.fr/presentation.htm ) : nous travaillons avec les arboriculteurs locaux à relancer une culture de ces variétés car elles seront d'autant mieux sauvegardées qu'elles seront consommées donc vendues. Nous proposons des formations professionnelles (http://www.atoutfruit.fr/formprof.htm ), des études sur la valorisation agro-alimentaire (http://www.atoutfruit.fr/projet.htm ), nous collaborons avec le chef du restaurant de l'hôtel le Royal à Mirepoix afin de travailler les spécificités gastronomiques de ces variétés (http://www.atoutfruit.fr/gastronom.htm ). Nous souhaitons démarrer cette année 2009 une étude sur la connaissance, la protection et la valorisation de ces variétés en mettant en place une expérimentation de la culture de ces arbres afin de permettre aux agriculteurs d’obtenir une récolte suffisante avec un fruit exprimant le meilleur goût et afin de sauvegarder cette composante de la biodiversité et de l’identité locale.

Ce projet possède donc une première finalité environnementale visant à la préservation de ce patrimoine fruitier, partie intégrante de la biodiversité, mais également une finalité économique en permettant aux exploitations agricoles locales fragilisées par la concurrence mondiale et se trouvant dans une région frappée par la désertification rurale, de trouver une opportunité de débouchés dans le secteur de la vente directe. Il peut également aider des porteurs de projet à consolider leur installation en tant qu’agriculteur et donc créer de l’emploi grâce la valeur ajoutée que pourrait apporter de tels produits.

Nous sommes à la recherche de partenaires pour nous aider dans ce projet tant financièrement que techniquement ou commercialement (trouver des débouchés).



Mes compétences :

Agriculture

Aménagement du territoire

Biodiversité

Chargé de mission

Chargé de projet

Développement durable

Développement local

Environnement

Ingénierie

Ingénierie de projet