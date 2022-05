Vincent DURAND

Dernièrement Responsable de magasin, je connais les contraintes qui incombent à ce type de fonction. Fixer des objectifs commerciaux pertinents et en assurer le suivi régulier tout en maintenant la motivation de mes collaborateurs sont les missions que je saurai mener à bien pour votre groupe.



Vendeur de formation, je peux par ailleurs me prévaloir de savoir accrocher et conduire une vente.



Mes compétences :

Accroche client

Spécialisation jeux vidéo

Spécialisation sport & plein air

Actions de Promotion - Animation

Gestion administrative

Management

Gestion de la relation client

Spécialisation Prêt-à-porter

Merchandising