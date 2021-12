Vincent DUSAUTOY

Homme de terrain, j'ai développé une véritable expertise en développement commercial.

Véritable "casque bleu", mes compétences me mènent à intervenir sur les différents paramètres d'un Business tel que l'organisation du travail, le recrutement, la formation, le contrôle de gestion commerciale, les techniques de commercialisations modernes, l'informatique intégré de type ERP sous base SAP, l’hygiène et la sécurité...

J'aime travailler en équipe, coordonner des actions, animer et motiver des hommes, accompagner à l’intégration et à la formation des nouveaux collaborateurs.

Je sais également piloter un ou plusieurs centres de profits et organiser l'activité et son Reporting afin d'atteindre et de dépasser des objectifs commerciaux.



Mes qualités et savoir être sont :

√ Aptitudes commerciales : observateur, attentif, capacité d'analyse, goût pour le terrain et la négociation

√ Relationnelles : convaincant, diplomate, pédagogue, aimant travailler dans la confiance

√ Efficacité professionnelle : rigoureux, sens aigu de l'organisation, dynamique, clairvoyant, posé, polyvalent



Mes compétences :

Ressources humaines

Commercial

Développement commercial

Management

Nautisme

Contrôle de gestion

Création d'entreprise

Décoration

Recrutement

Décoration d'intérieur

Commerce

Formation

Analyse

eCommerce