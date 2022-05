Expérience de plus de 20 ans dans des postes opérationnels de Directeur de site et Direction de production, dans le secteur de la plasturgie.

J'ai une bonne connaissance des industries automobile, bâtiment, alimentaire, cosmétique, en grande et moyenne série.

Je suis très opérationnel, orienté terrain et résultats.



Mes compétences :

Gestion

Qualité

Amélioration continue

Management

Production

Autonomie

Finance d'entreprise

Relations sociales

Industrialisation