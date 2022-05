Vincent DUVIVIER

En poste depuis 2000 dans l'automobile, je dispose d'une large expérience sur les systèmes de contrôle moteur et boite de vitesse.



Dans les différents domaines de la conception, de l'industrialisation ou de la qualité, j'ai développé à partir de compétences techniques de bonnes aptitudes à la gestion d'équipe et au management de projet.



Après une expérience de 5 ans à la SAGEM, devenue JCAE (Johnson Controls) puis VALEO, j'ai choisi la prestation pour élargir mon champ de compétences, en rejoignant EURILOGIC en mission pour PSA, puis B2i Automotive à travers différentes missions pour RENAULT.



Aujourd’hui je dispose d’une expérience riche et diversifiée dans les systèmes de contrôle moteur et boite de vitesse. Que ce soit sur le terrain, en management d’équipe, en gestion de projet, en pilotage de fournisseur ou encore en maitrise de la qualité, j’ai toujours montré mes capacités de synthèse et d’adaptation, une grande rigueur dans le suivi et la réalisation, ainsi qu’une faculté d’écoute et de compréhension autant humaine que technique.