Vincent ESTÉOULE

Diplômé Chef de Projet Multimédia, j'ai actuellement terminé ma 5ème et dernière année de formation à l'Institut de l'Internet et du Multimédia.



Durant mes études je me suis spécialisé dans la gestion de projets Web, Mobile et Jeux Vidéo me permettant de travailler avec des entreprises comme Orange, SFR et Spectaculaire.



Ma double formation technique et managériale, mon professionnalisme, ma curiosité et ma sensibilité artistique sont des critères me permettant de m'adapter à autant de nouveaux projets et de vous emmener vers les supports de demain.



Mes capacités de chef de projet multimédia englobent la gestion d’équipe, les études marketing, la gestion financière, la planification et le conseil technique.

Ayant eu en plus une formation technique, mes capacités permettent la réalisation de sites internet, d'applications mobiles, d’illustrations et de modélisations 3D.



Passionné par le web, les nouvelles technologies mobiles, les jeux vidéo ainsi que toute forme d'art graphique je serai ravi de devenir votre nouveau collaborateur et je vous encourage à me contacter.



Mes compétences :

JavaScript

MCD

SQL

PHP

HTML