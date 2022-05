Vincent EVRARD

Diplômé de l'ENSEIRB en tant qu'ingénieur Réseaux et Système d'Information en Alternance après 3 années passées au sein du service Télécom de Total. J'ai décidé de faire un VIE afin de connaître l'expatriation, d'emmagasiner de l'expérience et d'avoir plus de responsabilités. Depuis, j'ai poursuivi mon parcours en tant que IT Manager chez Bourbon Offshore Greenmar où ma principale activité était de gérer l'équipe IT (4 personnes) et de mettre en place des solutions préventives afin de limiter le nombre de demandes utilisateurs et navires.n Aujourd'hui, je gère une équipe de 5 personnes dont le but est de mené à bien des projets d'installation d'infrastructures informatiques pour des sociétés allant de 5 à 50 employés et d'assurer leurs maintenances.



Mes compétences :

VSAT