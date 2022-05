Vincent FADY

Je travaille pour Atos System Integration, sur deux activités :

- Responsable France de l'Industrialisation des projets

Je suis en charge du déploiement des best-practices du groupe, de l'accompagnement des projets vis-à-vis de leurs pratiques de développement, de la capitalisation sur l'amélioration des outils.

Je représente la France dans les instances du Groupe Atos liées au thème des outillages de développement et de la mesure de productivité des projets.



- Directeur technique du site de Nantes

A ce titre, j'encadre les architectes et experts techniques travaillant sur les projets délivrés à Nantes, supervise les risques et plans d'actions liés aux sujets techniques.

J'anime les comités techniques client sur le Centre de Service SNCF.



Mes compétences :

J2EE

Conseil

CMMI

Architecture

Management

Direction technique

Avant vente

Industrialisation