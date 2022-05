Technicien/Gestionnaire réseau et système, j'aime chercher de nouvelles solutions pour améliorer mon travail et celui des autres. Je met de préférence les logiciels libres en avant dans mon travail et en conseil leurs utilisations. Je suis disponible pour poste de développeur ou de gestionnaire réseau.



Mes compétences :

Cms

CSS

css html

Développement web

Développement web PHP

HTML

JAVA

Linux

Open office

PHP

Web