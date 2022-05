Vincent FEVRE

Chef comptable chez Risc Group (société proposant des services informatiques côtée sur le compartiment C d'Euronext) pendant 4 ans (août 2006-août 2010)j'ai supervisé et encadré une équipe de 6 personnes dans un périmètre de 5 sociétés françaises).

A travers la tenue de la comptabilité générale, j'ai en autre assuré les clôtures mensuelles et l'arrêté annuel des comptes.

Outre la fiscalité (déclarations et montage des liasses en intégration fiscale), je tenais également les dossiers de bilan pour les CAC.



Aujourd'hui je suis disponible et suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle.



Mes compétences :

Anglais

Anglais professionnel

Management

Réactivité

Technique