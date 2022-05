Vincent FÈVRE

Adhérent gérant franchisé de l'enseigne Poivre Rouge du groupement des mousquetaires à dole (39)



Directeur itinérant de Restaurants/Grill pour l'enseigne Poivre Rouge (Groupement des Mousquetaires)



Formation en gestion et management en restauration



Commercial, Ventes et Développement Réseau en tant que Manager Regional

Marketing en machinisme agricole chez John Deere



Travail en bureau d'étude et projet de recherche en métallurgie

Expérience dans le domaine industriel en particulier automobile



Ingénieur généraliste en systèmes mécaniques de formation

Maths Sup/ Maths Spé Physique Chimie







Mes compétences :

Animation réseau

Commercial

Marketing

Ventes

Gestion

Management