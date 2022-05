Vincent FELQUIN

Je travail pour le Groupe Relay, filiale du groupe Lagardère Travel Retail France , avec plus de 850 point de ventes en France et un chiffre d'affaire de plus de 910 millions d'euros.

Je suis gérant du plus grand Relay Casino shop de France qui vient d'ouvrir avec 30 collaborateurs et un CA annuel de 8 millions d euros et 3500 clients par jour.

Mes missions en tant que gérant sont :

- Mise en place d'un fonctionnement interne du magasin ,commande des références du magansin du coté Relay et du coté Casino Shop .

- Ressource humaine :Embauché et former les équipes du magasin, à l’accueil et gestion clientèle , encaissement , réception de la presse et du casino shop , mise en rayonnage , facing magasin , Fidélisation clientèle.

- Marketing : géomarketing , facing magasin et respect des codes de l'enseigne Relay (coté presse ) et Casino.

- respect et application des règles d hygiène et sécurité au sein de l établissement .



Mes compétences :

Pédagogue

Créativité

Fédérateur