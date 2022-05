Vincent FERNANDEZ

Expériences:



Définition et mise en place de process d'activité intra et inter-service(s)

Développement de tableau de bords de suivi et d'évaluation

Prévision d'emploi et gestion de budget lié à l'activité : bourses académiques étudiants internationaux

Développement et mise en place d'ateliers spécifiques : les codes et valeurs en entreprise, définir et gérer son plan de carrière, découvrir l'entreprise et ses métiers



Identification et développement de réseau professionnel

Gestion et Mise en place de Partenariats

Fundrising Privé / Public (Subventions FSE, Collectivités locales, Régions, Ministères...)



Gestion Prévisionnelle et Emploi des Compétences

Développement des Compétences et Formation

Accompagnement à la gestion mise en place et à la gestion de plan de carrière



Développement, Mise en place et Management de Projets et ateliers sur les thématiques : "Diversité et Égalité des chances" et "Entrepreneuriat"

Aide à la Création d'Entreprise



Mes compétences :

Business plan

Ressources Humaines et Management

Développement Personnel

Management et Gestion de projets

Marketing opérationnel

Ressources Humaines GPEC

Marketing

Mobilité Professionnelle

Ressources Humaines et Formation

Ressources Humaines et Recrutement

Management d'équipe

Business developpement

Ressources Humaines

Développement des compétences

Management

Création d'entreprise

Commerce

Gestion