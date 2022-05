Vincent FERRAND

Contrôle analytique :

-justification des soldes au bilan des frais fixes de la société (soutes, canaux, ports, assurances, VIP)

-provisions mensuelles des CAP

-suivi du stock de soutes

-liens avec les commissaires aux comptes et auditeurs



Contrôleur de gestion :

-émission de résultats mensuels et trimestriels du groupe et filiales

-mises à jours et suivis du budget Reefer

-calcul et diffusion de KPIs.

-suivi régulier des diverses surcharges



Maîtrise:

-Excel, Word, SQL

-Oracle, Océan, LARA, BCC, Citrix

-Anglais



Atouts:

-très bon relationnel en interne (collaborateurs) et externe (agents, contrôleurs coûts, auditeurs)

-intégration, apprentissage

-esprit d'équipe

-bonne organisation