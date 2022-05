Vincent FERRARA

J 'ai occupé des postes d'experts techniques, de manager et de consultants auprès des DSI.

Après avoir participé à de nombreux projets complexes au sein de Nextec Systems, spécialisée dans les projets d'infrastructure informatique, j'ai exercé le poste de Directeur Technique responsable de la production et des équipes techniques.

Depuis 2010, j'ai effectué de nombreuses missions auprès des DSI pour l'élaboration de consultations, d'études d'opportunités, d'accompagnement aux changements (projets internet/intranet, fusions, …) et de projets concernant le management de la sécurité.





Mes compétences :

Politique de sécurité

Externalisation

EBIOS

ISO 2700x

TMA

PCA

Infogérance

PRA

Gouvernance

COBIT