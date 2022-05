Vincent FERUGLIO

> Plus de 10 ans d'expériences en marketing.



Mes compétences:



- Analyses de marché, synthèse d’études, veille concurrentielle



- CRM: ciblage, campagnes e-mailing, actions de leads generation, Salesforce.com



- Analyse sur les clients



- Enquêtes de satisfaction



- Lancement de nouvelles offres: définition des politiques marketing de l'offre, aide à la mise en marché



- Communication: création de newsletters, plaquettes, affiches, contenu de site internet, blog



- Événementiel: définition des thèmes, format, logistique, communication, budget, recherche de partenaires



- Analyse de la performance des actions marketing: tableaux de bord, suivi des leads



- Gestion de bases de données: enrichissement, segmentation, mise en place de process de qualité de données



- Gestion de projets



- Gestion d'équipe: gestion de télé-conseillères



- Commercial: vente en magasin, prospection, suivi commercial





N'hésitez pas à me contacter pour parler de mon travail, du marketing et de loisirs communs.



A bientôt.



Compte Twitter: @vferuglio75



