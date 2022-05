Bonjour



Aprés avoir occupè pendant 8 ans le Poste Grand-Compte et Commercial pour une société de distribution d'outillage, je souhaite à prèsent me rapprocher de mon lieu d'habitation et continuer à donner le meilleur de moi-même pour un nouveau CHALLENGE .



Mon experience professionnelle a souvent aboutie à la réussite et je souhaiterai vivement vous la faire partager .



FISCHER Vincent



Mes compétences :

Négociation commerciale

Rigoureux et plein d´entrain

Perfectionist

Dynamique de groupe