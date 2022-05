Votre consultant et formateur commercial – Vincent Flament



• Vincent Flament est un directeur des ventes expérimenté et un professionnel de la vente avec une large compréhension des services de vente. Il a toujours été prêt à former et à partager son expérience avec d’autres. Il est âgé de 42 ans.



• Il détient un master en Sciences Mathématiques de l’Université de Louvain-La-Neuve. En parallèle, il a étudié la pédagogie et possède le diplôme de l’enseignement officiel pour les écoles secondaires. Vincent a également obtenu un diplôme d’études supérieures en commerce, marketing, ressources humaines et de l’administration des ventes de l’Université Solvay de Bruxelles.



• Après un poste technique au sein du département IT de Procter & Gamble, il rejoint Hewlett Packard en 1996 et occupe divers postes en tant que représentant des ventes et gestionnaire de budget, principalement dans le secteur des services et dans l’outsourcing en considérant à la fois l’acquisition de nouveaux clients et la vente consultative des grands comptes existants provenant de diverses industries (industrie,, télécom, commerce de détail, les services bancaires, secteur public …).



• En 2000, Vincent devient Senior Account Manager chez Ubizen, l’un des plus grands intégrateurs de la sécurité dans l’ EMEA, et s’occupe des principaux clients bancaires. En 2001, HP le convie à vendre et à gérer de nouveaux contrats complets d’outsourcing (infogérance) et d’importants contrats vendus à l’intérieur de l’Europe du Nord, tout en gérant les équipes de multi-disciplinaires internationales (finances, RH, techniques, …)



• En 2005, il est promu HP/EDS regional Managed Services Sales Director, responsable des pays nordiques, Benelux, Suisse et Autriche, gérant jusqu’à 35 hauts experts de vente à travers neuf pays.



• Depuis 2009, Vincent est actif en tant qu’entrepreneur. Il a co-fondé l’entreprise de wedding planner reconnue (Annabelle Romain SARLArray), la marque de cartables et sacsArray et également la société AV Prestations SPRL dans laquelle il agit à titre de formateur de vente et consultant valueselling.be certifié pour VendreLaValeur et co-auteur du livre « Comment vendre la valeur – outils pour votre succès commercial ».



• Vincent, trilingue, également responsable pour l’ensemble des pays francophones, anime des séminaires, des missions de formation et de consultance en vente au niveau européen et international en français, néerlandais et anglais. Quelques exemples d’entreprises clientes : Getronics, Barry Callebaut, Proximus, Bechtle, Tosoh, Sanofi, Reckitt Benckiser, Metallo Chimique, Vivaldis interim, S-Three, Enterprise partners, Captel…



Profile complet sur linkedin



Mes compétences :

Formation commerciale

Conseil commercial

Coaching Commercial

Coaching d'équipe

Conseil aux entreprises

Animation de formations

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client

Direction commerciale

Gestion de projet