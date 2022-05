Dynamique et motivé, je recherche un poste auprès d’une agence de voyages susceptible de m’offrir des opportunités d’évoluer et de me développer professionnellement. Concentré et soucieux du détail, doté d’un excellent relationnel auprès de la clientèle et d’une très bonne culture tourisme (actualités, découverte destinations)



Mes compétences :

Amadeus

Vente sur brochures

Connaissance de logiciles maritimes

Gestion de la relation client

Conception de voyages sur mesure