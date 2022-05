Vincent FORET

Après une forte expérience dans la distribution de matériel électrique auprès des professionnels, j'évolue actuellement à un poste à orientation plus technique.



De tempérament dynamique et rigoureux j'aime le travaille d'équipe. Mes connaissances techniques acquises lors de mes expériences me permettent de réaliser et de superviser des études en partant de l'analyse du besoin (tenant compte des contraintes) jusqu'à la réalisation du projet. La suivie et le contact client font aussi partie de mes compétences tout comme les études de prix, indispensables à la bonne évolution d'un projet.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Dialux

Autocad

Adobe Photoshop

Secourisme

Caneco