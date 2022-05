Vincent FRANCESCHINI

“Downtown” est une nouvelle agence de communication globale, intervenant sur trois secteurs spécifiques : la production audiovisuelle / la création

(direction artistique - édition – books marketing – etc.) / le hors médias

(événements – marketing opérationnel – etc.).



Nous sommes spécialisés, de par nos différentes expériences, sur les marques de luxe, le secteur automobile, les boissons, le tourisme et les institutionnels (Banques, assurances)



Nous fonctionnons comme un pool de consultants faisant travailler des équipes de spécialistes constituées "sur-mesure" en fonction des différents briefs.



Les avantages pour nos clients sont :



- La garantie de travailler avec les meilleurs spécialistes dans chaque secteur

- Une rapidité d’exécution et une réactivité dues a la souplesse de notre structure

- Des prestations très compétitives et une facturation “transparente