Vincent FRANCOIS

2012-Aujourd'hui CLEMESSY Switzerland à l'ATV-CC (CNES Toulouse)

Ground Controller au Centre de Contrôle du cargo spatial européen ATV qui ravitaille la station spatiale internationale (ISS)

- Activités en console pour toute phase (lancement, vol, amarrage, phase attachée, désamarrage, réentrée), suivi de réunions opérationnelles, astreintes,

- Coordination avec les partenaires internationaux (NASA, Roscosmos, etc.),

- Ecriture et exécution de procédures opérationnelles,

- Suivi des fiches d’anomalie et des demandes de modification,

- Préparation des campagnes AIV (spécification des exigences, écriture et exécution des stratégies de tests)





2008-2012 CLEMESSY au Centre Spatial Guyanais (CSG) à Kourou

Ingénieur Segment Sol dans l'équipe MEX-SCC (maintenance EXploitance des systèmes de Contrôle Commande)

- Production and génération de logiciel applicatif LN3, et des configurations pour les bancs de contrôle/commande d’ARIANE 5 (CCO, CCX),

- Codage des procédures de test (ADA),

- Restitution automatique et exploitation des données opérationnelles d’ARIANE 5 (UTE),

- Gestion de la configuration logicielle

- 9 mois à Rome chez vitrociset comme support aux activités de développement du logiciel du banc du lanceur VEGA (BCVF)





2006-2008 ALTEN en projet chez TEKELEC à Mulhouse

Ingénieur déploiement de switch de nouvelle génération NGN T9000 (Media gateway et Media Gateway Controller TDM et VoIP).

Formation et expérimentations au centre de Plano, Texas

Déploiement, configuration et mise en service d’un MGC/MG pour le carrier KDDI (Londres, UK) : certification, pour interconnexion avec BT, configuration et mise en place du switch, tests d’acceptance (écriture et passage des tests), interconnexion avec un SCP Pulse, configuration des tables de routage des numéros



2004- 2006 ALPLOG en projet chez ALCATEL BUSINESS SYSTEMS à Strasbourg

Validation et intégration de la gamme de terminaux téléphoniques au sein de l’équipe de Recherche et Développement d’Alcatel. Technologies de voix sur IP, outils de validation TestDirector et de suivi d’incidents ClearDDTS, élaboration et planification de stratégies de test.



2003 ROBOTICS RESEARCH LAB, University of Southern California, Los Angeles.

Développement en C d’un système de reconnaissance et de suivi basé sur la vision, destiné à une équipe de robots mobiles terrestres et aériens. (Stage de 5 mois)



2002 SIEMENS Munich

Développement en C++ d’un optimiseur de seuil pour une caméra 3D. (Stage de 3 mois)



