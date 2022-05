Vincent FRAYSSINET

Soucieux de l'environnement, je m'intéresse depuis plusieurs années aux constructions de maisons à faibles consommations d'énergies. J'eus la chance d'intégrer l'entreprise Bioconstruct en Belgique au cours de mon stage me permettant ainsi de valider une licence énergie et confort.

Depuis cette expérience, mon souhait est de pouvoir revenir dans ce pays pour construire des maisons positives, élaborer un concept unique, et c'est chose faites.

Chef de chantier durant 1 an au sein de l'entreprise Ecologis, j'ai désormais choisi d'intégrer l'entreprise SYNERGIE BOIS pour acquérir des connaissances dessin (Cadwork). Fort d'une expérience "chantier" j'espère améliorer un peu plus le concept déjà bien développé de cette entreprise.



Mes compétences :

Méthodique

RIGOUREUX

Bâtiment

Architecture

Maitrise d'oeuvre

Gestion de projet