Vincent FREYTAG

Une expérience professionnelle de onze ans acquise dans l’injection plastique et la décoration sur pièces plastiques principalement dans le secteur automobile (équipementier rang 1 et 2) dans des postes à responsabilité en production et qualité.

Depuis 9 ans dans l'industrie de transformation du carton ondulé, dans une fonction support QHSE et aussi comme responsable de production.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Automobile

autonome

Direction usine

Environnement

Hygiène

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Peinture

Peinture automobile

Plasturgie

Production

Qualité

Sécurité