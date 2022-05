Vincent GABORIT

10 ans d’expérience dans le milieu de l’industrie du secteur médical, plus précisément dans l’industrie orthopédique, dans le but de proposer des prothèses articulaires performantes et innovantes aux chirurgiens pour leurs patients. Ce défi a été relevé à travers mon évolution de carrière dans ce secteur :

- Dans un premier temps en tant qu’ingénieur concepteur Genou,

- Puis en tant que responsable de conception Epaule,

- Et actuellement en tant que Pilote Projet Upper Extremities.



Les nouvelles solutions technologiques qui permettent d’améliorer les conditions de vie de l’être humain me passionnent. De part mes compétences et mon expérience en gestion de projet R&D, je désire prendre part à de nouveaux grands défis d’innovation dans le domaine du médical ou des énergies renouvelables.



Compétences fortes en Management de Projets,

Communication pro-active avec les parties prenantes,

Fortes compétences en conception de prothèses orthopédiques,

Adaptabilité au changement.



Mes compétences :

Conception

Ingénieur

Médical

Dispositifs Médicaux

Gestion de projet