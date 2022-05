Vincent GAILLARD

Depuis février 2016 : Responsable de l'évaluation du contrôle interne Orange France

Piloter et animer l'équipe des auditeurs internes d'Orange France pour réaliser des travaux d'évaluation, nécessaire au management et à la certification.

Garant des travaux de l'évaluation du contrôle interne.



La richesse de ce métier qui permet d'intervenir dans des domaines variés et auprès de différentes directions et l'animation de l'équipe me satisfont pleinement.



Mes compétences :

Qualité

Audit

Contrôle interne

Iso