Vincent GAUTHIER

Au fil de mon parcours j'ai acquis des compétences croisées, faisant de cette polyvalence un atout.

Je suis d'un naturel curieux et audacieux, créatif et technicien.

J'aime par dessus tout créer et imaginer, associer et combiner, cela dans le cadre d'une démarche innovante et gratifiante.



Mes compétences :

Roughs

Illustrator CS5

Dessin industriel

Conception de Produits

Maquettes en volume

Créativité

Conception mobilier A-Z

Matériaux Bois

Prototypage et design

Utilisation machines/outils

Processus de fabrication indus

Ergonomie

Expression écrite

Communication

Adaptabiité

Powerpoint

Matériaux Plastiques

Dessin technique

Dessin

CFAO