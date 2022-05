Vincent GAUTIER

Agé de 24 ans, passionné d'arts plastiques et de jeux vidéos. maitrisant tout logiciel de création graphique ou presque.



Réalisation de "Dahucapra rupidahu", court métrage d'animation vainqueur aux festivals d'Annecy, Bruxelles (festival anima), Paris (festival silhouette), Villeurbanne (festival du film court) , et d'Argelès. Nomminé au siggraph, au festival du film court de Clermont-ferrand, et au festival du film de Sarajevo.



Réalisation d'un pilote pour VF films (strip tease)



Réalisation d'un clip pour RCFA (RAP)