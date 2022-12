Bonjour,



Fort de plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie Automobile, spécialisé dans l'architecture, je suis prêt à mettre à votre disposition mon expertise.

Avec mes équipes, nous implantons les pièces des zones coffre moteur, sous caisse, façade avant ou arrière en garantissant les règles de conception et proposant des solutions pertinentes.

Celles-ci sont valides avec le montage, le Design, le coût, les contraintes de sécurité grâce aux plans des chemins critiques, fiches interfaces, check des maquettes numériques sur des véhicules particuliers et/ou industriels, et grâce à la maitrise des logiciels Catia V5, V6, GDG, NPDM ainsi qu'Office.

D'un naturel rigoureux, organisé et travailleur, j'ai une bonne faculté d'adaptation à tout contexte neuf grâce à ma volonté à toute épreuve (triathlète). Chef d'équipe depuis plus de 8 ans, je peux me montrer exigeant mais à l'écoute de mes collaborateurs et fédérateur autour d'un même but: faire avancer et finaliser le projet.

Habitué à arbitrer les débats inter-fonctions j'anticipe au maximum en mettant en place une communication permanente avec les différents acteurs du projet et des réunions hebdomadaires.

Je suis mobile occasionnellement et travailler en anglais ne représente pas un problème mais plus une opportunité à m'améliorer dans cette langue.

Je reste à disponible pour un entretien, veuillez accepter mes sincères salutations.

Vincent GREGOIRE



DOMAINES D’EXPERTISES



Pilote architecture sous capot, sous Caisse , Façade Avant, Façade Arrière





CONNAISSANCES TECHNOLOGIQUES



Catia V5,V6, GdG, NPDM, Microsoft Office.



INDUSTRIES



Automobile







PARCOURS PROFESSIONNEL



AKKA technologies Guyancourt 78 (Depuis 01/2003)

Pour RENAULT S.A. – Technocentre Guyancourt 78



Pilote architecte

- Workpackage zones AV et ARR Mégane, Scénic, Twingo, Talisman, Captur2…

(BFB, XFA, X07EV, KFD, HJB, [52], [SUV], RBC) (06/2015- > …)

- Développement zone ARR Mégane et Scénic (BFB, XFA) (07/2012- > 06/2015)

- Développement compartiment Moteur et Sous Caisse TRAFIC (X82) (01/2010- > 07/2012)

- Développement compartiment Moteur et Sous Caisse KANGOO (X61) (10/2009- > 01/2010)

- Industrialisation compartiment Moteur – Mégane, Scénic DOUAI (X95) (08/2009- > 10/2009)

- Etude et développement Zone Arrière – Mégane, Scénic (X95) (01/2008- > 08/2009)



Architecte

- Etude Zone Arrière – Twingo et Laguna (X44, X91)

- Métier Façade ARR



PSA – Bureau d’étude Vélizy 78 (01/1999- > 12/2002)



Architecte développement Compartiment Moteur C3



___________________



Organisation - Encadrement – Equipe



 Planification de plans de charges, Coordination de plans d’actions, Organisation du travail en plateforme sur site client et en externalisation, Gestion projets en Workpackage.

 Interlocuteur client, Responsable technique des problèmes architecture identifiés.

 Gestionnaire d’équipe.



Initiatives - Prise de décisions



 Maquettage, analyse numérique et physique, recherche et application de solutions pour assurer la mise en production des véhicules.

 Implantation des pièces en utilisant les chemins critiques, les contraintes chocs, le montage, la convergence Design = > force de proposition.

 Création et mise en œuvre de modèles génériques et paramétrés Catia V5.



Formation - langue - outils



 1995-1996 Diplômé IEMS (Institut Européen de Mécanique Sportive) à Alès.

 1993-1995 DUT Génie Mécanique et Productique (IUT Léonard de Vinci à Reims).

 1992 Baccalauréat série D.

Anglais : lu, parlé, écrit.

IAO: Catia V5,V6, GdG, NPDM, Microsoft Office.



Connaissances pratiques – Compétition



 Marathonien (3h07) – Triathlète (Half Iron man).



 2004-2013 Roulages loisirs moto vitesse. Championnat de France- Pilote + création d’équipe.

 1998 Technicien en mécanique générale, GARAGE LEGENDRE.



 1996 Technicien supérieur en mécanique sportive chez Welter Racing (WR) participation aux 24 heures du Mans (4 mois). Assistance Trophée Andros, Rallye Monte Carlo.



Mes compétences :

PILOTE ARCHITECTURE VEHICULE MOTEURS, CARROSSERIE,

Automobile

CATIA V5, V6