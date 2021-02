Vincent GUERIN

Ingénieur maître en génie des systèmes industriels et dans la fonction études/méthodes durant 8 ans, formateur technique et en management pendant 10 ans, j'occupe aujourd'hui la fonction de responsable études techniques au sein de la Direction Technique Courrier Colis de La Poste.



Auparavant, en liaison avec les service commercial et production, ma fonction principale était d'étudier la faisabilité de l'industrialisation de nouvelles pièces à produire, de réaliser le chiffrage du prix de revient pièce, de saisir les modes opératoires et nomenclatures dans un ERP. Parallèlement, je m'occupais également de la gestion des spécifications matières premières, de la conduite de projets, du démarrage de nouveaux investissements et collaborais à des groupes de travail avec les services production, qualité, commercial et achats. De part ma fonction, j'ai été amené quotidiennement à travailler directement sur le terrain avec les opérateurs afin de définir et mettre en place les moyens et indicateurs nécessaires à l'industrialisation de pièces. Depuis dix ans, je dessine sous AutoCAD 2D des plans de pièces, d’outillages et d’implantation machines.



Mes compétences :

GPAO

Chiffrage de prix de revient

ERP

Industrialisation

Production

Gestion de projet

AutoCAD

Lean management

DAO

Amélioration continue

JD Edwards

AMDEC/FMECA

Microsoft Word

Microsoft Excel