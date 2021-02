Vincent JAPIOT

Fort de riches expériences en ESN, je poursuis le développement de mes compétences en architecture logicielle (IoT / micro-services, métier de la retraite / SOA\ESB), en gestion de projet (référent ATG / 5 personnes, Scrum Master / 9 personnes) et d'expert technique en Java.



Adaptable, enthousiaste et curieux, je crois en l'agilité et au travail d'équipe dans un monde en perpétuel mouvement, ce qui me permet d'apprendre et partager en permanence.



Je me plais en tant que consultant autonome chez Néovia SARL en mettant en oeuvre mes capacités au service de clients que j'accompagne.



N.B. : il n'y a que les demandes de contact motivées et cohérentes que j'accepterais, les autres seront sans suite.



Mes compétences :

Kubernetes

Java

Spring

Maven

Git

Micro-services

Multithreading

Communication

Scrum master

Anglais

Méthodes agiles