Vincent LE BANSAIS

Compétences Fonctionnelles :

-Contrôle des coûts, planification, suivi d’avancement, gestion et optimisation des flux

-Identification et analyse des besoins, audit, gestion de crise

-Connaissances de l’environnement fabrication mécanique et fonderie cire perdue aluminium

-Analyse financière (devis, coût de revient…)

-Pilotage et optimisation de projets

-Anglais professionnel

-Certification Auditeur, formation et pratique des méthodes de gestion de résolution de problème (8D, 5S, PDCA...)



Compétences Personnelles :

-Sens de la communication

-Sensible à la relation de Service Client

-Faculté d’organisation

-Esprit de synthèse

-Rigueur, autonomie

-Force de proposition



Mes compétences :

Fonderie

Mécanique

Ordonnancement

Planification

Qualité

Gestion de projet

Chargé d'affaires