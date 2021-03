Bienvenue,



Depuis juin 2019, je suis diplome d'un Master obtenu à l'école superieur de commerce ESSCA d'Angers.



Bac +5 specialisation Automobiles, car j'ai la chance de vivre une passion. Celle de l' automobile en qualité de Cadre Dirigeant au sein du Groupe JRA.



Le Groupe Jean Rouyer Automobiles est né en 1982, c'est le 5 eme distributeur automobiles Français avec 52000 automobiles vendues au travers des 56 concessions, 14 marques et 11 agences Europcar. Le tout réalisant 910 millions de CA grâce aux 1700 collaborateurs aux services des clients particuliers et professionnels.



Commerçant dans l’âme avec la satisfaction du client comme priorité, sans oublier l’atteinte des objectifs, je suis un compétiteur et meneur d’hommes, dynamique et positif, prêt à relever des défis en s’appuyant sur mon expertise métier acquise en distribution spécialisée et l'automobile.



J’ai acquis une solide expérience, tant en réseau intégré que franchisé ou j’ai accompagné des équipes sur le développement des compétences, la conduite du changement et des projets ainsi que les stratégies à mettre en place pour parvenir aux buts à atteindre.



Depuis bientôt 20 ans, en tant que Directeur, Directeur régional et Cadre Dirigeant, j’ai managé des Chefs d’entreprise, Directeurs, chef des ventes, chefs de secteur, des commerciaux ainsi qu’un pôle service en lien étroit avec les équipes et supports en centrale.



Bien entendu, tout en pilotant les exploitations sur l ensemble des indicateurs afin de respecter les budgets et dépasser les objectifs avec une équipe mobilisée autour d’un projet d'entreprise et une vraie volonté de satisfaire durablement notre " PATRON...LE CLIENT ".



Je vous souhaite une bonne découverte de mon profil.



Vincent Lhoste



Mes compétences :

Management-fédération-animation-formateur

Affaires sociales - relations sociales

Elaborations des budgets pilotage des CEX

Gestion des ressources humaines

Développement commercial

Marketing-merchandising

Creation-ouverture-transfert-agrandissement

Equipement de la maison et decoration

eCommerce

budgets

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel