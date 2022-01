Vincent MOLINIÉ

Ingénieur en conception mécanique avec 10 ans d'expérience en machines spéciales et robotique pour les secteurs tels que : aéronautique, automobile, énergie, ferroviaire, nautisme...

Autonome et synthétique je travaille tant en mode développement de projet qu'en mode réalisation d'affaires. Mes fortes compétences de terrain me permettent de suivre et de gérer un projet tout au long de sa réalisation, tant au niveau technique qu'au niveau de la relation avec les différents intervenants.



Mes compétences :

SolidWorks

Gestion de projet

Gestion des commandes

SolidWorks Simulation

Conduite de chantier