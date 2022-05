Vincent REYNARD

Professionnel du Tourisme et de la Restauration avec 15 ans d’expérience au service d'une population de tout âge et de toute classe sociale, investi à 100% dans les missions qui me sont confiées , veritable passionné par la satisfaction clientèle et par le travail bien abouti, j'ai le sens du résultat et des responsabilités.



Tout comme le secteur Touristique, l'univers de la Vente, du Commerce et du Managment m'attirent.



A l'écoute de toute opportunité sur le secteur du 66 - 11.



Bonne présentation, diplomate et très bon relationnel , autodidacte dans le secteur du Tourisme et du Commerce, j'ai plaisir à relever tout type de challenge.



Mes compétences :

Informatique

Automobile

Relation client

Hygiène

Sécurité

Management

Rédaction

Communication

Photo

Windows

Relations publiques

Cinéma

Internet

Hôtellerie