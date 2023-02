Vincent ROLIN

Spécialisé dans le web et le digital depuis 5 ans, je sais mettre en œuvre une stratégie appropriée pour améliorer la visibilité online des produits et marques de mon entreprise. Dynamique, créatif, j'aime développer et mettre à profit ma culture web pour atteindre mes objectifs et apporter des solutions innovantes dans le cadre de projets qui peuvent aller de la conception de produits à la gestion de campagnes de communication. Je travaille en collaboration avec les équipes internes et externes afin d'optimiser le parcours client et de favoriser la génération de leads.



Mes compétences :

WebDesign

Ergonomie web

Magento Entreprise edition

Photoshop

Prestashop

Project management

Mockups

Product manager

Google analytics

SEM

Gestion de projet web

Webmarketing

Stratégie digitale

E-commerce