Vincent TOINEL

Diplômé de Sciences Po Bordeaux, j'occupais jusqu'à récemment les fonctions de collaborateur parlementaire de Richard Yung, sénateur représentant les Français établis hors de France et président du Comité national anti-contrefaçon (CNAC).



Le mandat de M. Yung ayant pris fin le 30 septembre dernier, je suis actuellement à la recherche d'un emploi en dehors de la sphère parlementaire (ministère, établissement public, entreprise, fédération professionnelle, organisation internationale, organisation non gouvernementale, fondation, association).



La grande variété des missions qui mont été confiées par M. Yung et la confiance qu'il ma témoignée tout au long de son mandat mont permis d'acquérir une connaissance approfondie de nombreux dossiers.



1) Connaissances



- Culture pluridisciplinaire



- Environnement administratif, institutionnel et politique (parfaite maîtrise des procédures législatives française et européenne ; connaissance approfondie du budget et des comptes de l'État ; très bonne connaissance du réseau diplomatique et consulaire ; etc.)



- Géopolitique et relations internationales (très bonne connaissance de la politique étrangère de la France ; connaissance fine de la région Amérique latine, et plus particulièrement de la Colombie ; intérêt marqué pour les enjeux stratégiques en Indopacifique ; etc.)



- Affaires européennes (union bancaire ; union des marchés de capitaux ; politique monétaire ; politique commerciale ; régulation du numérique ; politique étrangère et de sécurité commune ; asile et immigration ; protection du consommateur ; brevet européen à effet unitaire et juridiction unifiée du brevet ; Brexit ; etc.)



- Droit administratif ; droit européen ; droit international public ; droit des étrangers ; droits de l'homme et libertés fondamentales



- Économie et finances (intérêt marqué pour les questions relatives au commerce extérieur ; bonne connaissance du dispositif public d'appui au développement international des entreprises ; appétence pour les sujets touchant au financement de l'économie ; bonne connaissance des questions relatives à la réglementation bancaire et à la régulation des marchés financiers ; etc.)



- Aide publique au développement (grande familiarité avec les enjeux de développement humain et de lutte contre la pauvreté ; très bonne connaissance du dispositif institutionnel et budgétaire français en matière de développement ; suivi du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales ; etc.)



- Questions relatives à la mobilité internationale (fiscalité des non-résidents ; enseignement français à l'étranger ; protection sociale ; affaires consulaires ; entrepreneurs français à l'étranger ; représentation politique des Français établis hors de France ; etc.)



- Propriété intellectuelle ; lutte contre la contrefaçon et le piratage



- Arts et culture (intérêt marqué pour les politiques culturelles ; très bonne connaissance des actions menées par la France dans le cadre de sa politique culturelle extérieure ; appétence pour la protection et la sauvegarde du patrimoine ; connaissance du marché de l'art ; etc.)



- Maîtrise des outils informatiques



2) Savoir-faire



- Excellentes capacités rédactionnelles (notes, discours, comptes rendus, amendements, propositions de loi/résolution, communiqués de presse, articles destinés à être publiés sur Internet ou dans des revues spécialisées, etc.)



- Capacité à traiter des dossiers techniques complexes



- Veille législative et juridique



- Recherche documentaire et préparation de dossiers thématiques



- Maîtrise des délais



- Travail en équipe et en réseau



3) Savoir-être



- Polyvalence



- Curiosité sans exclusive



- Sens de l'analyse et esprit de synthèse



- Grande autonomie de travail et sens de l'initiative



- Méthode et rigueur



- Réactivité et faculté d'adaptation



- Fiabilité et loyauté



- Diplomatie



4) Compétences linguistiques



- Anglais (niveau C2 maîtrise)



- Espagnol (niveau C2 maîtrise)