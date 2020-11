Vincent VASNIER (VASNIER)

Je suis technicien en maintenance informatique et support applicatif, j'ai apporté mon expertise sur divers logiciels CRM, marketing et encaissement. Également je propose mes compétences en déploiement de parcs informatiques, remasterisation d'OS, exploitation des droits utilisateurs sur Active Directory et bien d'autres.



Toujours ouvert sur des projets divers et variés, je suis actuellement en recherche d'opportunités sur les secteurs de l'ingénierie informatique.



Mes compétences :

Vendre

HTML5

Cascading Style Sheets

eMarketing

Audit

Search Engine Optimisation

HTML

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Bootstrap

Web analytics

Javascript

PHP