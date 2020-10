Virginie BLONDEL

Possédant un profil polyvalent, je peux proposer mes compétences dans les domaines de la communication, de l'administratif et de la formation dans la en Bretagne.



Le coté polyvalent et humain de ces domaines d'exercices me donne envie de continuer à m'enrichir et d'apporter mon expérience et savoir-faire pour la bonne conduite de vos projets.



Ma personnalité : créative, curieuse, réactive, déterminée.



Mes spécialités : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, la PAO, Photoshop et in Design, les réseaux sociaux, Facebook , Instagram, CMS Wordpress, le dessin et les arts plastiques.