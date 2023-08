Virginie DELEPLACE LEQUY

« Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude » Zig ZIGLAR



[ Soft Skills ]

dynamisme - autonomie - communication - adaptabilité - capacité à prendre des décisions et à résoudre les problèmes en utilisant la logique et le raisonnement - sens de l'organisation - pensée critique - curiosité- empathie - synergie - créativité.



[ Hard Skills ]

Management d’activités support (contrôle qualité, gestion des stocks)

Consultante fonctionnelle Système d’Information

Management par la Qualité (Lean Management)

Management de projets (dimension multi-sites)

Maîtrise des outils de gestion de la qualité (processus, procédures, tableaux de bord)

Auditeur interne



Mes compétences :

Responsable

Lean management

Qualité

Manager

Organisation

Audit