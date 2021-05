Virginie MASSIOT

Bonjour,

Voici 2 grands axes pour synthétiser mon parcours professionnel:



Savoir Faire: Missions concrètes réalisées:



- Prospection active et développement du portefeuille client

- gestion de la relation client et fidélisation client

- gestion des stocks produits, Sell in/sell out

- Organistaion d'actions commerciales et développement des partenariats clients

- Maitrise des techniques de vente et de négociation



Savoir être:



Dynamique

Impliqué

Adaptable

Persuasive

Organisée

Autonome



Mes compétences :

Bureautique

Organisation de réunion professionnelles

Réalisation de reporting

Techniques de vente

Négociation commerciale

Formation aux produits vendus