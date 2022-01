Virginie ROUMIEUX

Télémarketing, suivi de projet, pilotage de campagne de prospection téléphonique BtoB... je prends aujourd'hui en charge l'ensemble des étapes d'une mission de génération de leads (rédaction de l'argumentaire et du mail de documentation d'accompagnement, reporting hedomadaire d'appels, qualification, détection de projets, suivi des projets détectés...).

Je participe également à la stratégie marketing de l'entreprise : création de newsletters, d'emailing, d'infographies. Nous développons également la branche digitale de notre communication. Ceci signifie notamment l'intervention sur les réseaux sociaux professionnels, le partage d'articles, la présence sur des groupes thématiques etc.



Etre au centre de la coordination entre le marketing direct et le marketing permet d'avoir une vue vraiment complète du marché, des clients et des interrogations de la population cible et de pouvoir ainsi avancer dans la bonne direction.



Mes compétences :

action commerciale

commercial

IT

Marketing

Marketing digital